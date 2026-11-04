Minaccia madre per soldi, viola divieto e viene arrestato

Un giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno dopo essere entrato nell’abitazione della madre, minacciandola e pretendendo la consegna di denaro, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 2 novembre, quando la vittima ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante dell’Upgsp della Questura di Salerno, che hanno raccolto la testimonianza della donna e acquisito alcuni video registrati all’interno dell’appartamento, nei quali era documentato il comportamento del figlio. Il giovane, che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione, è stato rintracciato dai poliziotti intorno alle 16, a circa 500 metri dalla casa della madre. È stato quindi arrestato per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Questa mattina il gip ha convalidato l’arresto e disposto il ripristino della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con le relative prescrizioni.
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