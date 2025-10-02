Milanese: Forza Italia punta al 20%

Guido Milanese, Delegato del Ministro dell’ambiente e Consigliere dell’ENR di Forza Italia, è interventuto alla tre giorni azzurra a Telese Terme. E’ tempo di bilanci e cosa è il manifesto della Libertà? Il “Manifesto della libertà” rilanciato ( non a caso dico rilanciato ) raccoglie le radici già tracciate da Silvio Berlusconi del “Manifesto dei valori” alla nascita del nostro partito. Taiani infatti alla Festa nazionale di Forza Italia , tenutasi a Telese sotto l’attenta regia organizzativa di Fulvio Martusciello, ha rappresentato la storia del Partito con i suoi valori insostituibili per proiettarla verso il futuro, tenendo conto delle nuove condizioni socio-politiche del nostro paese, nonché quelle internazionali. Il manifesto è rivolto principalmente e responsabilmente ai giovani per costruire un futuro di libertà, mettendo al centro dell’agire politico la “persona”, per un nuovo Umanesimo secondo l’indirizzo della dottrina cristiana. Berlusconi seppe mettere insieme gli ideali della cultura democristiana con il credo del socialismo craxiano , il liberalismo di Malagodi e di Biondi insieme con i valori repubblicani di La Malfa.Oggi Forza Italia tende ad una mission proiettata verso il moderatismo rappresentando una forza interclassista, europeista, atlantista, liberale e liberista ed intende essere la casa comune dei moderati e del ceto medio, che oggi sono orfani di riferimento politico, senza distogliere l’attenzione da chi vive situazioni socio-economiche di sofferenza e di marginalizzazione. La dignità umana non tollera esclusioni sociali e donne, giovani, anziani e soggetti fragili rappresentano risorse per una società che si definisce civile. Il nostro riferimento è il Partito Popolare Europeo e siamo orgogliosi di rappresentare in Italia la più grande famiglia politica europea. Molte adesioni a Forza Italia anche dal campo largo. Che significa? Forza Italia è forza attrattiva anche nel campo avversario che ha perso la radici valoriali del centro diventando sempre più partito di sinistra. Il risultato delle Marche ci dimostra che l’azione governativa della nostra coalizione è efficace per lo sviluppo dei territori e ciò viene riconosciuto dall’elettorato.La Campania viene da un lungo periodo di governo patriarcale e personalizzato che ha penalizzato la crescita ed il benessere della popolazione, criticizzando inoltre settori fondamentali quali trasporti, ambiente, sicurezza ed in particolare sanitàLa proposta che metterà in campo il centro destra per la Presidenza della Regione sarà frutto di confronto serrato per una scelta di un candidato credibile e di altissimo profilo. Dopo gli anni bui del passato anche su Salerno il partito si è dato una struttura efficace. Cosa c’è da fare ancora? Negli anni passati, Forza Italia aveva un leader come Berlusconi che sopperiva a qualsiasi organizzazione di partito, per le sue capacità comunicative e di attrazione del consenso. Oggi Taiani sta ricostruendo il partito dalla base con i congressi, rendendo una progressiva crescita democratica, elettiva dei rappresentanti sui territori, in particolare sul nostro le indubbie capacità organizzative e di impegno del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, ha fatto sì che la crescita del partito raggiungesse risultati fra i primi in Italia. Martusciello punta al 20%: traguardo possibile? Alle precedenti politiche, quando Taiani parlava del 10% sembrava un risultato impossibile ed invece fu realizzato. Ora la nostra asticella si eleva al 20%,per la suddetta capacità attrattiva del nostro partito , per i valori che incarna e la memoria ritorna alla discesa in campo di Berlusconi quando dal niente sconfisse la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto. Come giudica l’ingresso in Forza Italia dell’on Bicchielli? L’ingresso di Pino Bicchielli va nella direzione dell’effetto calamitogeno di cui parlavo; laddove chi si identifica con i valori di libertà, di sussidiarietà, di riformismo sociale, trova in Forza Italia, LA CASA COMUNE. Da vice coordinatore regionale, l’arrivo fra di noi dell’amico Bicchielli, di cui da sempre riconosco le doti politiche ed umane, non può che essere motivo di orgoglio e di gratificazione politica e personale.