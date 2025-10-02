Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica" - Le Cronache
Salute

Galletti (Novo Nordisk Italia): “La legge sull’obesità è un traguardo storico per la salute pubblica”

(Adnkronos) – "Oggi è un momento storico per il nostro Paese: con l'approvazione del Senato della proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Roberto Pella, che prevede il riconoscimento dell'obesità come una malattia, l'Italia diventa il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica per la prevenzione e la cura di questa patologia cronica e recidivante. Si tratta di un atto di grande responsabilità verso i milioni di persone che ci convivono e una svolta nel panorama globale della salute pubblica". Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general Manager di Novo Nordisk Italia, in merito al voto favorevole del Senato del disegno di legge 'Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità'. "L'obesità è una malattia multifattoriale molto complessa – sottolinea Galletti – che può portare a gravi conseguenze e complicanze per chi ci convive, in particolare cardiovascolari, e che si porta dietro anche un pesante stigma sociale che incide sulla qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Questa legge rappresenta un riconoscimento istituzionale fondamentale e ci auguriamo che possa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza, basata su inclusione e prevenzione". 
Novo Nordisk, si legge in una nota, da sempre impegnata nella lotta all'obesità, sottolinea l'importanza di promuovere un approccio a 360 gradi alla malattia, che coinvolga sistema sanitario e istituzioni: "L'obiettivo – conclude Galletti – è garantire a ogni persona che vive con obesità l'accesso a cure efficaci, supporto adeguato e condizioni favorevoli per uno stile di vita sano. La legge approvata rappresenta un passo decisivo verso questo traguardo". 
