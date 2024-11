Milan: Valutiamo la posizione di Martusciello

Maurizio Milan che è entrato nel merito della crisi di risultati della squadra e sulle azioni che il Club intende metter in atto per invertire la rotta:

“Dopo una partita come questa davanti ad una cornice di pubblico come quella di stasera siamo tutti messi in discussione, me compreso. Eravamo partiti in questo campionato con un entusiasmo diverso ma ad oggi 13 punti in 13 partite sono una media che fa molto riflettere. Già domani avremo un dialogo più operativo con il direttore sportivo Petrachi che è l’artefice di questo organico e capiremo se e come intervenire al netto delle nostre considerazioni”.

Ritornare sul mercato? Non abbiamo mai lesinato impegno economico dinanzi alle proposte del nostro Direttore Sportivo. Al momento la Salernitana ha il 5 monte ingaggi della Serie B ed ha in organico calciatori dai quali ci si attendeva ben altre prestazioni. Quando succedono degli inizi di annata come questo è giusto raddrizzarle il prima possibile”.

“E’ un momento di crisi, siamo convinti momentanea e siamo certi di poterci rialzare ma sicuramente qualcosa va fatto. Veniamo da una stagione trascorsa molto brutta e complicata. Siamo comunque alla tredicesima giornata e non siamo alla fine di un campionato. Domani a mente lucida valuteremo il da farsi. E’ comunque un gruppo molto coeso che produce gioco ed insieme a tutti compreso il Direttore Sportivo analizzeremo la questione”.

“Se ho sentito Iervolino? Assolutamente si. Danilo è sempre molto connesso su quello che accade in campo e fuori dal campo. Si auspicava, non solo stasera ma anche nelle precedenti partite, risultati diversi e ci ha chiesto di intervenire. Ci sentiremo sicuramente anche più tardi e domattina per gli sviluppi”.