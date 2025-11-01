Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su Dazn - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Harrison Ford: “Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci”
Gaza, il video del Comando centrale Usa: “Agenti Hamas saccheggiano aiuti” – Le immagini
Ippica, Stoppini (Snai): “L”Orsi Mangelli’ torna a Milano, a San Siro il grande trotto”
Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo
Ultim'ora Nazionale

Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su Dazn

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su Dazn

(Adnkronos) – Milan-Roma domani in diretta tv e streaming in chiaro su Dazn. Il big match della decima giornata della Serie A, in programma domenica 2 novembre alle 20.45, sarà la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su Dazn. La visione gratuita sarà disponibile per circa 2 milioni di utenti.  Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. Per registrarsi, bisogna andare sul sito Dazn.com, cliccare sull'immagine del match Milan – Roma in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserire l'e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.  In avvicinamento al match, aprire l'app Dazn dalla tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l'e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025