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Milan-Ferencvaros, ultras ungheresi al Duomo: saluti fascisti e magliette con Mussolini

  • Novembre 5, 2026
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Milan-Ferencvaros, ultras ungheresi al Duomo: saluti fascisti e magliette con Mussolini

(Adnkronos) – Shock a Milano. A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Ferencvaros, partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League, i tifosi ungheresi si sono riuniti in piazza Duomo e hanno srotolato uno striscione con la scritta: “Difendiamo l’Europa”, esibendosi poi in saluti fascisti ed esponendo stendardi contro la comunità Lgbtqia+. 

I video della dimostrazione politica degli ultras, vestiti di nero e con alcune magliette raffiguranti il volto di Mussolini, sono diventati rapidamente virali, mentre davanti al Duomo sono stati accesi decine di fumogeni. 

 

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