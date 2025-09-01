Milan, ecco Rabiot: accordo per il ritorno del centrocampista in Italia

(Adnkronos) – Tutto fatto per il passaggio di Adrien Rabiot al Milan. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno trovato la quadra con il Marsiglia per il ritorno del centrocampista in Serie A. Oggi, lunedì 1 settembre, il francese farà le visite mediche direttamente nel ritiro della Francia. Poi, la formalizzazione dell'accordo tra il Diavolo e i francesi, sulla base di 10 milioni, che riporterà il giocatore alla corte di Massimiliano Allegri.Curiosità? Rabiot lascia Marsiglia dopo la lite con Rowe, che ha portato il club a metterlo sul mercato. Al ritorno in Serie A, dopo la sosta per le nazionali, il Milan affronterà il Bologna. E proprio pochi giorni fa, i rossoblù hanno chiuso l'acquisto di Rowe. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
