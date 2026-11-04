Midterm, Bassetti e Pregliasco: "Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Trump deriso sui social: valanga di meme dopo la sconfitta alle elezioni di Midterm Youssef Siher e Sagia Hammoud, raccolta fondi per sostenere le spese legali: già superati i 18mila euro Napoli, torna al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma Famiglia nel bosco, Palmieri (Inpef): “Su Catherine realtà alterata, ingiusto biasimare scelta di accogliere sua testimonianza” Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza” Napoli, allarme del procuratore Gratteri: “Mancano 10 gip, a Natale arriveremo a 2000 richieste di misure cautelari ferme” Università degli Studi Link conferisce a Luca Beccari il premio ‘Eccellenza Economia, Salute e Società’ Clima, Marinali (Utilitalia): “Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi” Innovazione, Smau Milano 2026 premia Sea Vision e PlanEat per welfare aziendale Energia, Dell’Acqua (Arera): “Autosufficienza per ridurre vulnerabilità crisi geopolitiche” Costa (Ieg): “Come organizzatori di Ecomondo diamo l’esempio sui temi green” Ispra a Ecomondo, le strategie per rigenerare i suoli e proteggere il mare﻿ Trump deriso sui social: valanga di meme dopo la sconfitta alle elezioni di Midterm Youssef Siher e Sagia Hammoud, raccolta fondi per sostenere le spese legali: già superati i 18mila euro Napoli, torna al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma Famiglia nel bosco, Palmieri (Inpef): “Su Catherine realtà alterata, ingiusto biasimare scelta di accogliere sua testimonianza” Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza” Napoli, allarme del procuratore Gratteri: “Mancano 10 gip, a Natale arriveremo a 2000 richieste di misure cautelari ferme” Università degli Studi Link conferisce a Luca Beccari il premio ‘Eccellenza Economia, Salute e Società’ Clima, Marinali (Utilitalia): “Aggregare operatori più piccoli e unire forze di fronte a crisi” Innovazione, Smau Milano 2026 premia Sea Vision e PlanEat per welfare aziendale Energia, Dell’Acqua (Arera): “Autosufficienza per ridurre vulnerabilità crisi geopolitiche” Costa (Ieg): “Come organizzatori di Ecomondo diamo l’esempio sui temi green” Ispra a Ecomondo, le strategie per rigenerare i suoli e proteggere il mare﻿
Ultim'ora Nazionale

Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza”

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 44
  • 4 Min Read
Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza”

(Adnkronos) –
Una sconfitta per le posizioni anti-scienza e no vax. Il risultato delle elezioni di midterm negli Stati Uniti ha un significato che va al di là del perimetro puramente politico, come affermano Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco. “L’America ha mandato un messaggio fortissimo: una sonora bocciatura politica per Trump e il suo progetto oscurantista. Vince la ragione contro il complottismo, la scienza contro l’antiscienza, i diritti civili contro il regresso. Trump e Kennedy Jr. hanno fatto della disinformazione e della guerra alla scienza una bandiera. Gli elettori hanno presentato il conto. Ora il messaggio deve arrivare in tutto il mondo, Italia compresa: il progresso non si combatte, si difende”, la riflessione di Bassetti, professore di malattie infettive all’università di Genova. Il significato di questo esito elettorale, per l’esperto, interessa anche l’Italia.  

“Il mondo moderato, democratico e pro-scienza si faccia sentire”, invita l’infettivologo in un post su X. “Non lasciamo il futuro agli oscurantisti. Il significato di questo risultato va oltre gli equilibri parlamentari: riguarda il rapporto tra democrazia, diritti, conoscenza e scienza. Il messaggio riguarda da vicino anche l’Italia – argomenta l’esperto – Nel nostro Paese l’antiscienza è tornata a occupare troppo spazio, anche nei luoghi di governo. Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito alla legittimazione di posizioni no-vax, alla diffusione di teorie antiscientifiche e a un preoccupante arretramento della cultura scientifica nel dibattito pubblico. Non soltanto ai margini, ma anche dentro le istituzioni. Le scelte sul reintegro dei sanitari non vaccinati, la cancellazione delle sanzioni per chi aveva rifiutato il vaccino e le polemiche sulle nomine in ambito sanitario sono segnali di un problema che non possiamo ignorare. Trump e Kennedy Jr. hanno portato questa contrapposizione a una dimensione internazionale. L’Italia non deve seguire questa strada. La scienza non è un’opinione. La salute pubblica non è terreno di propaganda. Il progresso non può essere ostaggio delle ideologie”. 

Il risultato americano, conclude il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, “riporta al centro una domanda fondamentale: quale società vogliamo costruire? Una società che investe nella ricerca, nell’istruzione, nella libertà, nei diritti civili e nel pensiero critico, oppure una che lascia spazio a paure, complottismi e oscurantismo? Il progresso non si combatte, si difende. E quando si volta le spalle alla scienza, prima o poi la realtà presenta il conto”. 

Il voto decreta “una sconfitta per le politiche no-vax di Trump” per il virologo Fabrizio Pregliasco. “Non possiamo attribuire il risultato elettorale alla sola questione sanitaria – precisa – ma auspico che il nuovo equilibrio politico possa favorire un ripensamento delle scelte in materia di prevenzione”. 

“Guardo con soddisfazione alla possibilità che, dopo il risultato delle elezioni americane, si apra una riflessione critica sulle politiche sanitarie dell’amministrazione Trump, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni. La salute pubblica non può diventare terreno di scontro ideologico, né essere condizionata da posizioni che mettono in discussione decenni di conquiste scientifiche”, afferma il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano. “Le scelte dell’amministrazione Trump e del segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. – sottolinea – hanno alimentato preoccupazioni nella comunità scientifica internazionale. Ridimensionare le raccomandazioni vaccinali e diffondere dubbi non sostenuti dalle evidenze significa rischiare di compromettere la fiducia dei cittadini nella prevenzione”. 

Pregliasco si aggancia alla cronaca: “Il ritorno del morbillo negli Stati Uniti, con migliaia di casi registrati” e un bimbo morto nello stato di New York, primo decesso da 30 anni, “dimostra quanto sia pericoloso abbassare la guardia. Le vaccinazioni hanno salvato milioni di vite e rappresentano uno dei più importanti successi della medicina moderna”, ribadisce il medico che chiosa: “La scienza non è democratica nel senso che le evidenze non si decidono a maggioranza. Devono essere rispettate, indipendentemente da chi governa. Difendere i vaccini significa difendere la salute di tutti, soprattutto dei più fragili”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025