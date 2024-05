Battipaglia, entra in un negozio e cerca di violentare la titolare: è caccia all’uomo

Momenti di terrore per una donna di nazionalità algerina titolare di un negozio a Battipaglia. La donna ha ricevuto nella sua attività commerciale la visita non gradita di un uomo che ha tentato di approfittare della stessa sessualmente, prima palpeggiandola e poi cercando il contatto fisico. La vittima, però, si è ribellata alla violenza urlando e chiedendo aiuto e spintonando il maleintenzionato che si è dato alla fuga mentre era in arrivo una volante della Polizia. Probabilmente si tratta di un connazionale della donna, si indaga.