Mercedes, la nuova Cla elettrica vince il test del Gra di Roma - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ascolti tv, ‘Il Commissario Montalbano’ e ‘La Ruota della Fortuna’ vincono ancora
Codere rafforza presenza Italia con nuovo sito gioco on line
Lavoro, Inapp: “Inattività punto chiave mancato accesso donne a mercato”
Tumori: ricerca ematologica tra qualità della vita e Ai, a Roma meeting internazionale Ail-Gimema
Motori

Mercedes, la nuova Cla elettrica vince il test del Gra di Roma

  • Ottobre 2, 2025
  • 0
  • 34
  • 2 Min Read
Mercedes, la nuova Cla elettrica vince il test del Gra di Roma

(Adnkronos) – Dopo i 25 record segnati dal Concept AMG GT XX sulla leggendaria pista di Nardò, che hanno messo in luce l’incredibile livello tecnologico e l’enorme potenziale dei motori elettrici nel mondo delle alte prestazioni, la sfida sull'elettrico lanciata da Mercedes è arrivata a Roma. Qui infatti la nuova Cla è stata chiamata ad affrontare un altro 'famigerato' anello, quello del GRA, il Grande Raccordo Anulare.  La Cla250+ è stata così lanciata nell'agone vissuto ogni giorno da migliaia di automobilisti, dove la sfida – per un modello a batteria – è quella dell’efficienza, dell’autonomia, della velocità di ricarica e del comfort.  La cavalcata della Gla, validata dal team istruttori di Guida Sicura ACI Vallelunga, è andata avanti per oltre 700 km con un solo pieno di energia: la nuova Mercedes ha così coperto ben 10 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma, ad una velocità media di 85 km/h, terminando con un’autonomia residua di 30 km. Risultati che confermano la Cla – pronta al debutto nelle concessionarie della Stella – come una vettura che porta la mobilità elettrica nella vita quotidiana a un nuovo livello grazie ad un’autonomia WLTP di 792 chilometri e un’architettura elettrica a 800 volt che rende i tempi di ricarica molto vicini a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante.  
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Motori

Lexus ES 2025: anteprima il 23 aprile

(Adnkronos) – Il prossimo 23 aprile, Lexus presenterà al mondo la

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Mercedes-Benz estende la sua gamma di monovolume

(Adnkronos) – A partire dal 2026 arriveranno da parte di Mercedes

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Audi E5 Sportback al Salone di Shanghai

(Adnkronos) – Audi si prepara a un debutto storico al Salone

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

BYD SEALION 7: cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) – BYD SEALION 7 ha ottenuto la valutazione massima nei

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Nuova Citroen C4 Collection, tecnologia intelligente

(Adnkronos) – Citroen rinnova la sua proposta nel segmento C con

agest.it
Aprile 28, 2025