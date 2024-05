Meloni: De Luca un bullo. Finito tempo in cui donne subiscono

In quello che e’ accaduto ieri c’e’ anche una questione femminile: De Luca e’ un signore che non la manda a dire a nessuno. Non l’ho mai sentito usare una parola del genere con nessun altro. Qual e’ il messaggio? Che le donne si possono insultare perche’ sono deboli? Eh no, non siamo deboli. Sa chi e’ debole? I bulli sono deboli, perche’, come si e’ ben visto ieri, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle, ma quando li affronti non li fanno piu’ i gradassi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Corriere.it su quanto ha detto ieri al governatore della Campania. “E’ finito il tempo in cui le donne devono subire. Mi aspetto di sentire prima o poi anche una parola dalle femministe”, ha osservato la premier.