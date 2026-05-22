Dario Loffredo: sport e grandi opere, la sfida di Salerno

Anche Dario Loffredo c’è. In realtà c’è sempre stato. Ma in questi ultimi giorni di campagna elettorale, come altri pezzi da novanta a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca, vuole dimostrare che il suo impegno come assessore all’urbanistica non è ancora terminato, con tutta l’intenzione di voler continuare nel suo operato.

Assessore ci siamo. Domenica si va alle urne. Com’è stata sinora la campagna elettorale?

“Una campagna elettorale in cui ho incontrato tante persone, girato passo passo la città, ho ascoltato soprattutto proposte le proposte di tanti concittadini”.

Cosa farà Dario Loffredo in questi ultimi due giorni infuocati? Saranno decisivi?

“Farò quello che ho fatto in tutta la campagna elettorale, telefonate, incontri, senza mai trascurare di trascorrere il tempo con i miei affetti più cari. Credo che i salernitani hanno deciso chi votare con consapevolezza”.

Ha avuto modo di incontrare indecisi? Se si li state convincendo ad indirizzarli?

“Ho incontrato ed ascoltato decine di concittadini, agli indecisi ho detto che è importante innanzitutto andare a votare. Poi ho parlato loro di visione della città. Il programma del nostro candidato sindaco Vincenzo De Luca è chiaro, i risultati raggiunti sia come sindaco che come presidente della regione Campania sono sotto gli occhi di tutti. De Luca sa dove intervenire, già all’indomani del voto. Gli altri? Parlano solo di De Luca, zero proposte”.

Un tema ricorrente è quello della sicurezza. Può la sicurezza essere abbinata in un certo modo all’urbanistica? Che è il settore di sua competenza.

“La sicurezza è un tema assolutamente fondamentale, una condizione fondamentale per far ripartire investimenti e buon vivere. Quindi come ha detto De Luca, rispetto delle regole per tutti, ma chi sbaglia paga. Siamo pronti”.

Il suo appello agli elettori.

“Le mie non sono promesse, bensì il mio modo di amministrare, mi piace metterci la faccia sempre. Se dovessi essere rieletto, sarò come sempre pronto ad ascoltare tutti, con serietà e concretezza. Ai miei concittadini dico che darò l’anima ogni giorno per la nostra Salerno con la passione che mi contraddistingue. @iocisono e ci sarò per tutti. Buon voto a tutti ed in bocca al lupo a tutti i colleghi”. Le parole di Loffredo chiudono un confronto diretto e senza filtri, nel quale ha ribadito il valore dell’ascolto, della presenza costante e della responsabilità personale nel ruolo amministrativo. Un messaggio che richiama impegno quotidiano, dedizione e senso di appartenenza alla comunità. Con questo spirito, l’assessore uscente ha voluto lasciare ai cittadini la libertà e la consapevolezza della scelta, in un clima di partecipazione e rispetto reciproco.

Mario Rinaldi