D’Alessio (Az): Vigileremo su lavori a Duomo e Badia di Cava

“È positivo che il Ministro della Cultura abbia dimostrato attenzione sull’avanzamento dei lavori nei confronti del Duomo di Salerno e della Badia di Cava de’ Tirreni. Come Azione, verificheremo con il tempo se le parole saranno tradotte in fatti: lo diciamo con determinazione, perché questi interventi sono attesi da tempo nei confronti di due luoghi di altissimo valore storico e artistico per l’intera comunità salernitana, cavese e per tutta la provincia di Salerno. Valorizzare questi siti è una questione di civiltà, cultura e turismo. Continueremo, quindi, a vigilare sull’effettiva realizzazione delle attività previste”. Lo dichiara Antonio D’Alessio, deputato di Azione, in merito all’interrogazione presentata oggi al Question Time alla Camera sulla situazione dei lavori del Duomo di Salerno e della Badia di Cava de’ Tirreni.