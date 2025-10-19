Mazzeo: Pd confermi la guida progressista

Le elezioni regionali in Campania sono alle porte. Il 23 e il 24 novembre si terrà l’importante competizione elettorale.

Marco Mazzeo, Componente dell’Assemblea, Direzione e Segreteria del Partito Democratico della Provincia di Salerno, è tra i possibili candidati al Consiglio Regionale della Campania.

“Sono stato, sono e sarò sempre a disposizione del Partito Democratico. Le elezioni regionali in Campania rappresentano un appuntamento decisivo per il futuro dei 6 milioni di cittadini campani, ma avranno un rilievo evidentemente nazionale”.

Recentemente si è svolto il Congresso Regionale del Partito Democratico della Campania.

“Si, colgo l’occasione per augurare buon lavoro all’Onorevole Piero De Luca, eletto Segretario Regionale. Bisogna rimettere in moto il Partito Democratico in Campania, con passione, determinazione e orgoglio, al fianco delle persone e dei territori. E’ fondamentale confermare la guida progressista della Regione Campania: per costruire un’alternativa di Governo credibile alla destra e difendere il futuro del nostro Paese”.

La coalizione che sostiene la candidatura alla Presidenza della Regione di Roberto Fico, sarà unita e compatta?

“Sicuramente. La coalizione è unita. Bisogna mettere al servizio della nostra comunità un’alleanza e una prospettiva di governo solida che ottenga risultati positivi come quelli ottenuti nei prossimi dieci anni e possa continuare il lavoro messo in campo finora. Lo dobbiamo a questa terra e lo dobbiamo anche al futuro dell’Italia perché da qui passa un pezzo decisivo della costruzione dell’alternativa di Governo nazionale”.

Anche il centrodestra, però, ha una coalizione molto ampia. Cirielli potrebbe rimontare?

“Altro che coalizione compatta. Quella di Meloni, Salvini e Tajani, come ha affermato nei giorni scorsi il Capogruppo dei Senatori del Pd, Francesco Boccia, è una destra divisa su tutto: sulle persone, sulle scelte economiche, sulla direzione da dare al Paese. Sono insieme solo per convenienza, non per convinzione. Si tengono per mano al governo, ma si pugnalano ogni giorno nei territori. È un sistema di potere, non una coalizione politica”.

Sarà una campagna elettorale molto complessa.

“Dobbiamo avere la capacità di rivendicare il lavoro fatto ma anche di proporre un progetto e una visione della Campania per i prossimi dieci anni. Siamo fiduciosi e convinti che possiamo confermare la guida di centrosinistra. Per farlo, però, dobbiamo lavorare concretamente sul programma di governo, legato alla scuola, alla capacità di continuare i programmi che consentono alle scuole di restare aperte nel pomeriggio, agli investimenti legati all’assunzione dei giovani a tempo indeterminato, alla capacità di attrarre investimenti in Campania, al percorso di riqualificazione ambientale, al rafforzamento infrastrutturale, agli investimenti in sanità”.

Lei è anche il Vice Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Campania. In questi giorni si parla di introdurre il reddito di cittadinanza.

“La Campania è stata in prima linea per l’assistenza alle famiglie e il sostegno alle fasce più deboli con misure concrete. La prima a prevedere la misura sul trasporto pubblico gratuito per gli studenti, il voucher psicologo, il sostegno alle fasce più fragili anche per le attività sportive. Durante il covid, ad esempio, la Regione Campania ha messo in campo una serie di misure volte a sostenere anche categorie che rischiavano di restare senza un lavoro o un reddito. È una Regione che parte da un livello avanzato di attenzione alle famiglie e alle fasce più fragili. Continueremo a lavorare in questa direzione per prevedere misure ancora più forti, legate al fatto che a livello nazionale il Governo ha tagliato gli strumenti di sostegno alla povertà alle fragilità che erano esistenti. Oggi abbiamo un assegno che lascia scoperte tante fasce di famiglie che sono in difficoltà, con fondi che la Regione ha a disposizione soprattutto per la formazione lavorativa e il sostegno legato all’inserimento nel mondo del lavoro. Metteremo in campo tutto ciò che è necessario per coprire le fasce che sono prive di un sostegno e che meritano attenzione da parte della nostra Regione”.

Nel 2027 si terranno le Elezioni Politiche.

“Testardamente unitari, come afferma la Segretaria Nazionale Elly Schlein. L’unità non ce la chiede il medico ma la nostra gente. L’alternativa è realtà concreta. Il Pd è il perno di questa prospettiva, di questa alternativa. Mettiamo questa forza al servizio di un progetto alto. Questa alternativa che abbiamo messo insieme per le regionali sarà quella che vincerà alle prossime politiche”.

In Toscana, la settimana scorsa, si sono svolte le elezioni regionali. Il centro sinistra ha vinto senza problemi.

“Si, è stata una grande vittoria con Giani Presidente.

Inoltre, evidenzio una cosa: sono stati eletti consiglieri regionali diversi giovani con il Partito Democratico. È un segnale molto importante che dovrebbe essere ripetuto in tutte le Regioni”.

red.pol.