Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga, 71 misure cautelari - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Fine vita. L’appello di Ada: Vorrei morire felice
Martin Scorsese: “Da bambino volevo diventare prete, ma poi qualcosa è andato storto”
The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift
Ascolti tv domenica 5 ottobre, testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino
Ultim'ora Nazionale

Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga, 71 misure cautelari

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 67
  • 1 Min Read
Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga, 71 misure cautelari

(Adnkronos) –
Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri con 71 misure cautelari in sei regioni italiane. L'operazione 'Termine' parte da Cagliari e riguarda tutta la Sardegna ma anche Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto e Marche.  I 71 provvedimenti emessi a vario titolo sono a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.  L’operazione interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Oltre quattrocento carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, e la partecipazione dei 'Cacciatori Sardegna', dei Nuclei Cinofili e dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.  

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025