Mastella: sto con Fico

Clemente Mastella rompe gli indugi e ufficializza la sua scelta in vista delle prossime elezioni regionali campane: “Sosterremo Roberto Fico e il centrosinistra”, ha dichiarato il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro-Noi, nel giorno della presentazione della lista del suo movimento al Tribunale di Benevento.

Una presa di posizione netta, che Mastella accompagna con una stoccata ai detrattori: “Non ho ascoltato altre sirene, perché Clemente Mastella non può essere bravo e bello solo quando fanno gola i suoi consensi. Io sono sempre lo stesso e non mi faccio tirare per la giacca da nessuno”.

Il leader centrista respinge le critiche di chi contesta l’appoggio a Fico, ricordando che “quando fu eletto presidente della Camera, nel 2018, ottenne anche i voti del centrodestra, che lo sostenne per agevolare l’elezione di Casellati al Senato”. E aggiunge: “Con Draghi, Lega e Forza Italia hanno governato con i Cinque Stelle. E ora qualcuno vuole farmi la morale? È ridicolo”.

La decisione di schierarsi con l’ex presidente della Camera, spiega Mastella, nasce anche dal “comportamento ostile del centrodestra – in particolare di FI e Lega – nei confronti delle amministrazioni comunale e provinciale di Benevento, che ha reso impossibile qualsiasi dialogo”.

Non manca, però, una frecciata anche al centrosinistra locale: “Non accetterò più l’ambiguità di chi a Benevento mi combatte con il centrodestra e poi stringe accordi con la Regione. È una cosa senza senso e non sarà tollerata in futuro”.