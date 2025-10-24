A testa Alta di V.De Luca, deposito Caserta e Salerno

A sostegno della coalizione del campo largo in Campania legata alla canidatura di Roberto Fico c’e’ la lista ‘A testa alta’, formazione civica che si ispira, come in piu’ occasioni ribadito da piu’ parti, “alla politica del fare”, promossa dal presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Che oggi deposita i suoi nomi in corte d’Appello a Salerno e a Caserta. Nel deposito presso gli uffici elettorali del tribunale di Caserta, nell’elenco dei candidati non compare il nome del ‘governatore’ uscente e, come capolista, figura il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, uscito dal Pd dopo il caos sulle tessere gonfiate per l’ultimo congresso nazionale. Il nome di De Luca non e’ presente neanche nel simbolo, come apparso invece nelle prime bozze o nei ‘santini’ circolati sui social. In seconda posizione c’e’ Lia Caterino, geologa e imprenditrice campana, Ceo di un’azienda leader nel settore delle trivellazioni e perforazioni del sottosuolo, riconosciuta per l’uso di tecnologie avanzate e per l’attenzione alla sostenibilita’ ambientale. Caterino e’ stata eletta nel 2019 consigliera comunale di Casal di Principe e, nel 2024, si e’ candida a sindaco, ottenendo oltre 1.500 voti e confermandosi come una delle figure civiche piu’ autorevoli del territorio. “A Testa Alta e’ un progetto politico fondato su serieta’, competenza e senso delle istituzioni – ha spiegato Oliviero dopo il deposito della lista – e’ la risposta di chi crede nella buona politica, quella che ascolta, agisce e restituisce fiducia ai cittadini. Caserta e la Campania meritano una classe dirigente che lavori ogni giorno con rispetto, dedizione e responsabilita’”. A guidare la lista in provincia di Salerno, poi, c’e’ Luca Cascone, consigliere regionale uscente e presidente della commissione regionale Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti, fedelissimo del ‘governatore’. A seguire ci sono Rosa Lampasona, vicesindaca di Agropoli, Donato Alonzo, Francesca Napoli, Gerardo Pagano, Lucia Pagano, Nunzio Senatore, fino a pochi giorni fa vicesindaco di Cava de’ Tirreni, Filomena Rosamilia, consigliera provinciale di Salerno, e Giosi Tortora
