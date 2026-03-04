Martusciello: sì alla candidatura di Marenghi

Le elezioni comunali ad Avellino e a Salerno “non sono due vicende collegate: rientrano nel ragionamento che abbiamo fatto nel tavolo regionale, quello di arrivare a candidature scelte in anticipo e in accordo. Stiamo facendo le ultime verifiche ad Avellino e, poi, immagino che la settimana successiva potremo annunciare i due candidati. Ovviamente, tutti i partiti sono oggi impegnati per il referendum, quindi non mi scandalizzerei se l’annuncio arrivasse il 25 marzo”.A dirlo è il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, a margine della direzione provinciale del partito a Salerno.”Quando finiranno i festeggiamenti per la vittoria del ‘sì’ – aggiunge – cominceremo poi la campagna elettorale per le elezioni comunali ad Avellino e a Salerno”. Quanto a Salerno, il leader regionale di FI ritiene che “non ci siano problemi: si ragiona con grandissima tranquillità. Il segretario provinciale, Roberto Celano, ha chiuso brillantemente un accordo sui comuni che vanno al voto qui in provincia di Salerno. Anche nelle altre province mi pare che ci sia la voglia di stare insieme, quindi non vedo particolari questioni”.”D’altronde, anche dall’altra parte non mi pare che ci sia un’accelerazione”, rileva l’europarlamentare, sottolineando che “ormai mancano venti giorni al referendum che, per quanto ci riguarda, è una bandiera che abbiamo alzato e che vogliamo sventoli sull’intero Paese”.Per Avellino, “penso che Laura (Nargi, ndr) sia stata una straordinaria candidata alle elezioni regionali in Forza Italia. Adesso sta alle forze di centro mettersi insieme e fare poi una proposta complessiva”.”Io non sono innamorato dell’idea di presentare i simboli, lo dico con grande chiarezza. Ad Avellino c’è una differenza politica rispetto alle altre province, quindi per quanto riguarda Forza Italia possiamo anche andare, senza alcun problema, con liste civiche. L’importante è un collegamento con il Governo, perché noi abbiamo bisogno di ministri che poi risolvano i problemi”, conclude Martusciello.