Bicchielli da Panico, non solo Bilancio

Sono stati nominati direttamente dalla Prefettura, come prevede la prassi, i due sub commissari che affiancheranno il commissario prefettizio Vincenzo Panico nella gestione ordinaria dell’ente, fino alle prossime elezioni comunali. Il prefetto ha individuato il viceprefetto Mariella Santorufo e il dottor Valentino Antonetti, entrambi funzionari del Ministero dell’Interno. Mariella Santorufo ha finora ricoperto, presso la Prefettura di Salerno, il ruolo di presidente della Commissione Territoriale di Salerno per il riconoscimento della protezione internazionale, organismo deputato alla valutazione e alla decisione sulle domande di asilo e protezione presentate sul territorio. Valentino Antonetti, invece, vanta un’esperienza consolidata nel settore delle autonomie locali e delle risorse umane. Nel suo curriculum figura, nel 2018, la nomina da parte dell’allora Prefetto quale commissario ad acta per l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi presso enti locali della provincia. La legge non prevede genericamente l’obbligo di nominare sub-commissari: si tratta piuttosto di una facoltà discrezionale del Prefetto per assicurare supporto e continuità operativa in enti complessi o articolati, o per sostituire il commissario in caso di assenza o impedimento. Intanto, nella mattinata di ieri, Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali ha tenuto un incontro a Palazzo di Città con il commissario Panico e i due sub commissari per affrontare una serie di problematiche che attanagliano la città di Salerno. “Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ho avuto un incontro cordiale con il commissario prefettizio, Vincenzo Panico. Gli ho sottoposto una serie di questioni e ho trovato piena disponibilità all’ascolto. Abbiamo discusso della rottamazione, tema che purtroppo il commissariamento ha tenuto fuori dal Comune di Salerno. Il prefetto ha assicurato che seguirà con attenzione l’evoluzione della vicenda, già sollevata anche da altri colleghi di Forza Italia, tra cui il segretario provinciale Roberto Celano”, ha dichiarato Bicchielli. “Abbiamo affrontato anche la questione del pattinodromo e il commissario ha garantito di aver avviato immediatamente tutte le procedure necessarie”, ha poi aggiunto il deputato salernitano. “Inoltre, gli ho rappresentato un problema serio, quello relativo al bilancio del Comune. Durante la legislatura abbiamo più volte sollevato criticità su alcuni punti del bilancio che apparivano poco chiari. Ho consegnato al commissario e ai sub commissari la documentazione che sarà attentamente esaminata – ha detto ancora Bicchielli – Il prefetto è un uomo delle istituzioni che sta lavorando per la nostra città: svolge il suo ruolo con impegno, ma resta pur sempre un commissario. Non dobbiamo dimenticare che in questa città, a seguito di decisioni individuali e autonome, la democrazia è stata sospesa”.