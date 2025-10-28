Martusciello: Pellegrino Mastella ritiri candidatura a Salerno - Le Cronache Ultimora
Martusciello: Pellegrino Mastella ritiri candidatura a Salerno
Martusciello: Pellegrino Mastella ritiri candidatura a Salerno

  Ottobre 28, 2025
“Scorrendo le liste scopriamo che il figlio di Clemente Mastella è candidato non solo a Benevento ma anche a Salerno. È l’unico privilegiato ad avere due candidature. Se non fosse stato il figlio di Clemente, le avrebbe avute? Come potranno i candidati salernitani invitare ai loro eventi Mastella, sapendo che il figlio è un loro diretto avversario? Sarebbe un bel gesto se Pellegrino Mastella ritirasse la candidatura nella circoscrizione di Salerno”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

