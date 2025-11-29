Martusciello, la Campania si conferma roccaforte di Fi

“I risultati delle regionali renderanno più semplici le scelte del centrodestra, perché nessuno potrà rivendicare una superiorità interna. Arriveremo più semplicemente a decisioni condivise e partecipate”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Il risultato di Forza Italia non mi sorprendeva, lo sentivo. Bastava girare per i nostri eventi per toccare con mano la partecipazione e la voglia autentica di militanza. Per noi il 24 novembre è un punto di partenza, non un arrivo”. “Siamo l’unica regione d’Italia in cui, pur essendo all’opposizione, abbiamo ottenuto un risultato così forte, in linea con Sicilia e Calabria. La Campania si conferma una roccaforte”, conclude il numero uno degli azzurri campani