Martusciello, la Campania si conferma roccaforte di Fi
Martusciello, la Campania si conferma roccaforte di Fi
Maraio: ‘Avanti’ laboratorio del centrosinistra
Salerno Pulita, Bennet tuona: Pronti a sospendere raccolta nei mercati
Topi nella scuola infanzia di Ogliara, sindaco Napoli dispone chiusura
  • Novembre 29, 2025
“I risultati delle regionali renderanno più semplici le scelte del centrodestra, perché nessuno potrà rivendicare una superiorità interna. Arriveremo più semplicemente a decisioni condivise e partecipate”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Il risultato di Forza Italia non mi sorprendeva, lo sentivo. Bastava girare per i nostri eventi per toccare con mano la partecipazione e la voglia autentica di militanza. Per noi il 24 novembre è un punto di partenza, non un arrivo”. “Siamo l’unica regione d’Italia in cui, pur essendo all’opposizione, abbiamo ottenuto un risultato così forte, in linea con Sicilia e Calabria. La Campania si conferma una roccaforte”, conclude il numero uno degli azzurri campani

