Martusciello (Fi): si candiderà il più forte per vincere

“Si candiderà il più forte. L’obiettivo del centrodestra è vincere e cambiare pagina dopo questi dieci anni. Io ho vinto sette volte su sette, non ho mai perso un’elezione, ma ovviamente se dai sondaggi emergesse che qualcuno è più forte o più conosciuto di me, ben venga”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Siamo molto coesi – aggiunge – ma soprattutto determinati a costruire un’alternativa credibile per il governo della regione. La priorità è dare ai cittadini una prospettiva nuova, superando le criticità di questi ultimi dieci anni”.