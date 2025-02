Marchesano riconfermato segretario generale della Filca Cisl

Il congresso della Filca Cisl di Salerno, svoltosi a Capaccio Paestum, ha segnato un importante momento di confronto e rilancio per la categoria. Il segretario generale Giuseppe Marchesano, riconfermato all’unanimità con la segreteria composta da Marco Martino e Giuseppe Vicinanza, ha delineato le sfide e le opportunità che il settore delle costruzioni sta affrontando, ribadendo il ruolo centrale della Filca nella tutela dei lavoratori. “Operiamo con il coraggio e l’orgoglio di esserci”, ha spiegato Marchesano, ringraziando i delegati e i partecipanti per il lavoro svolto nei mesi precedenti. Il congresso – a cui ha partecipato con un caloroso video messaggio anche Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiegando che “il confronto con la Cisl è costante anche in materia di sicurezza sul lavoro, con l’auspicio che le aziende si aprano sempre più al cambiamento. Ed i cantieri per le grandi opere possono essere un valido laboratorio per la tutela della sicurezza dei lavoratori in edilizia” – ha visto la partecipazione del segretario regionale della Filca, Massimo Sannino, e del segretario nazionale del sindacato di categoria, Claudio Sottile, e si è chiuso con un forte segnale di unità e impegno, confermando la Filca Cisl di Salerno come un punto di riferimento per il settore edile e per la tutela dei diritti dei lavoratori. Con 5.670 iscritti, la Filca Cisl di Salerno si conferma come il primo sindacato del settore costruzioni in provincia, un risultato frutto di un impegno costante nel territorio. Marchesano ha affrontato il contesto politico ed economico attuale, sottolineando le ripercussioni della globalizzazione e delle tensioni geopolitiche sul mercato del lavoro. Particolare attenzione è stata riservata all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e alla crescita delle infrastrutture locali, come l’ampliamento del Porto e la nascita dell’Aeroporto di Salerno. “Questi progetti non solo miglioreranno la mobilità, ma daranno slancio a nuove opportunità economiche e occupazionali”, ha affermato Marchesano. Il recente rinnovo del contratto nazionale della categoria Edile, con un aumento retributivo dell’11% e nuove misure per la sicurezza e la legalità, è stato definito “storico”. “Siamo la prima organizzazione sindacale del settore non per caso, ma per scelta dei lavoratori”, ha dichiarato il segretario generale, evidenziando il ruolo di leadership della Filca nel panorama nazionale. Sul fronte della rappresentanza, Marchesano ha ribadito l’importanza della prossimità al territorio e della capacità di intercettare le esigenze dei lavoratori. La Filca Salerno ha investito in nuove risorse umane, creando un mix di giovani, donne e lavoratori stranieri per una rappresentanza sempre più inclusiva. Sottolineati i risultati ottenuti dagli enti bilaterali, tra cui la Cassa Edile e la Scuola Edile, e il loro ruolo strategico nella formazione e nella sicurezza nei cantieri. “Dobbiamo continuare a investire per garantire una crescita qualitativa del settore”, ha affermato Marchesano. Anche i servizi di assistenza fiscale, previdenziale e legale della Cisl sono stati al centro del dibattito. “I lavoratori si affidano a noi non solo per le tutele contrattuali, ma anche per il supporto quotidiano che offriamo”, ha ribadito Marchesano. Concludendo, il segretario generale della Filca Cisl Salerno ha ribadito la necessità di affrontare le sfide future con spirito di squadra e determinazione: “Tutto ciò che abbiamo costruito si basa su tre principi fondamentali: umiltà, lavoro e perseveranza. Continueremo su questa strada per garantire ai lavoratori un futuro migliore”..