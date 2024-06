Martusciello (Fi) eletto all’unanimità capo delegazione al Pe

“Sarà una legislatura fondamentale per il futuro dell’Europa in cui Forza Italia giocherà un ruolo determinante” ha detto l’eurodeputato di Fi Fulvio Martusciello dopo la sua conferma, all’unanimità, a capodelegazione di Forza Italia all’Eurocamera. Martusciello già nella giornata di domani incontrerà gli omologhi degli altri Paesi europei per avviare la trattativa sulle cariche da assegnare.