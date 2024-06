Il CdA della EcoAmbiente Salerno si dimette

Il CdA della EcoAmbiente Salerno S.p.A. comunica le dimissioni dall’incarico. La decisione è avvenuta in modo unanime, a conclusione di un’attenta analisi del percorso svolto e dei risultati ottenuti. L’obiettivo assegnato dal Socio, ossia il risanamento della Società e la sua trasformazione in un modello virtuoso di gestione nel ciclo dei rifiuti, è stato pienamente raggiunto, oltre le più rosee aspettative. È tempo, quindi, che la Società inizi un nuovo cammino, sulla scia di ciò che è stato costruito con sacrificio e spirito di abnegazione, proseguendo nel solco di ciò che è stato realizzato in questi anni per efficientare l’organizzazione delle attività e mettere in ordine i conti.

Ringraziamo l’EdA Salerno per la collaborazione e la fiducia accordataci in questi anni, presupposto fondamentale per il raggiungimento degli importanti risultati raggiunti, riconosciuti anche fuori dai confini regionali. Desideriamo, inoltre, ringraziare tutti i rappresentanti delle istituzioni che, a vario titolo e livello, hanno accompagnato questo sforzo, nella condivisione dell’obiettivo di rendere la gestione pubblica dei rifiuti un modello virtuoso di riferimento ed una solida realtà per l’intero ambito territoriale di riferimento