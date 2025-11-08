De Laurentiis: «Lo stadio Maradona è un semicesso»

«L’attuale stadio del Napoli è un semicesso». Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il “Football Business Forum” all’Università Bocconi di Milano, organizzato da La Gazzetta della Sport e Sda Bocconi parlando dell’impianto “Maradona”.«Quando venne Ancelotti riuscimmo a mettere un posto un po’ di cose. Il Paris Saint-Germain paga la stessa cifra che paga il Napoli al Comune, ma loro hanno in esclusiva lo stadio con cui fatturano più di 100 milioni anno. Il Napoli paga la stessa cifra per avere lo stadio un giorno prima dell’evento, durante la partita, pulirlo e riconsegnarlo il giorno dopo. Abbiamo uno stadio con una pista d’atletica che non è il massimo, con un fossato che distanzia ancora di più lo spettatore. Abbiamo un grosso handicap, ovvero gli “italian politics” che, indecentemente, sono diventati i più grandi nemici del calcio, se capissero che ci sono 25 milioni di possibili elettori, forse questi signori cambierebbero le idee».