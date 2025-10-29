Martusciello (Fi), al via il dipartimento di giustizia regionale - Le Cronache Attualità
Martusciello (Fi), al via il dipartimento di giustizia regionale

Martusciello (Fi), al via il dipartimento di giustizia regionale

“Forza Italia Campania completa l’organigramma del Dipartimento Giustizia, che sarà guidato a livello regionale dall’avvocato Giuseppe De Gregorio, con la collaborazione dell’avvocato Vincenza Granata come responsabile provinciale di Napoli e dell’avvocato Manuela Esposito per la città di Napoli. Una squadra di professionisti di alto profilo, che rappresenta al meglio la cultura giuridica e l’impegno civile del nostro partito”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Il primo appuntamento del Dipartimento sarà il 31 ottobre al Maschio Angioino – prosegue Martusciello – con un confronto dedicato ai temi della giustizia e delle riforme insieme al viceministro Francesco Paolo Sisto”

