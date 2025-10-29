Martusciello (Fi), al via il dipartimento di giustizia regionale

“Forza Italia Campania completa l’organigramma del Dipartimento Giustizia, che sarà guidato a livello regionale dall’avvocato Giuseppe De Gregorio, con la collaborazione dell’avvocato Vincenza Granata come responsabile provinciale di Napoli e dell’avvocato Manuela Esposito per la città di Napoli. Una squadra di professionisti di alto profilo, che rappresenta al meglio la cultura giuridica e l’impegno civile del nostro partito”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Il primo appuntamento del Dipartimento sarà il 31 ottobre al Maschio Angioino – prosegue Martusciello – con un confronto dedicato ai temi della giustizia e delle riforme insieme al viceministro Francesco Paolo Sisto”
