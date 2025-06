Martusciello (FI), Addeo sporca immagine insegnanti campani

“Le scuse non cancellano la gravità di quanto accaduto. Addeo sporca l’immagine degli insegnanti campani”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “I suoi post deliranti e violenti, completamente sconnessi dalla realtà e reiterati nel tempo, – per Martusciello- dimostrano una personalità disturbata che rappresenta un rischio per i ragazzi a cui insegna. È un danno per l’intera comunità scolastica, fatta di docenti che ogni giorno insegnano con dedizione e sacrificio”, prosegue il coordinatore forzista. “La direzione scolastica regionale – conclude – dovrebbe valutare di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario a carico di Addeo. Difendere la scuola significa anche tutelarne la credibilità e la sicurezza”