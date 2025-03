“In una fase così delicata per l’attuazione del PNRR come quella in cui ci troviamo, la nomina di Andrea Annunziata quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno Centrale è l’attestazione dell’ottimo lavoro svolto che ha permesso ai porti campani di essere considerati un modello virtuoso nella messa a terra degli investimenti programmati. Abbiamo voluto la sua conferma nella nuova veste commissariale che assicurerà stabilità all’azione dell’Ente, consentendo di compiere ulteriori passi in avanti lungo il percorso di crescita che gli scali della nostra regione hanno intrapreso già da tempo”. Lo dichiarano in una nota congiunta Tullio Ferrante, deputato azzurro e sottosegretario al Mit, e Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo e segretario regionale di FI Campania. “La cubatura degli investimenti a valere su fondi Pnrr che interessano soprattutto i porti di Napoli e Salerno – hanno aggiunto Ferrante e Martusciello – imponeva una scelta di buon senso che non rallentasse il lavoro fin qui svolto ed è per questo motivo che abbiamo sostenuto la conferma di Annunziata. Napoli e la Campania tutta – hanno concluso i due forzisti – si apprestano a voltare finalmente pagina ed a vivere un Nuovo Rinascimento, anche sul piano infrastrutturale, ed è per questo motivo che l’impegno resterà massimo affinché questa Regione possa svolgere sempre di più il ruolo di pivot strategico nello scacchiere dei collegamenti internazionali”. Salerno. martusciello, bene nomina Annunziata