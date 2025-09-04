Mario Adinolfi sogna di fare l'opinionista a Uomini e Donne. Tina Cipollari: "Siamo al completo" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Controtenore salernitano Pasquale Auricchio e il Pavone bianco
Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna Borgo diVino
Al via Vicenzaoro September, attesi 605 buyer da 62 paesi
Castellabate: domenica si ricorda la Velella
Ultim'ora Nazionale

Mario Adinolfi sogna di fare l’opinionista a Uomini e Donne. Tina Cipollari: “Siamo al completo”

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 102
  • 1 Min Read
Mario Adinolfi sogna di fare l’opinionista a Uomini e Donne. Tina Cipollari: “Siamo al completo”

(Adnkronos) – Un botta e risposta amaro quello che ha visto protagonisti Mario Adinolfi e Tina Cipollari. Il giornalista, ex concorrente dell'isola dei Famosi, in un'intervista video rilasciata al format 'Casa Lollo' ha rivelato che gli piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne.  "Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino, vorrei fare la seconda voce del programma", ha detto Adinolfi. Immediata la replica di Tina Cipollari, storico volto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: "No grazie siamo al completo".   Commento che non è passato inosservato e che è arrivato allo stesso Mario Adinolfi, che a sua volta ha così risposto: "Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti".  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025