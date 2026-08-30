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Salerno

Marina di Arechi, via libera alla scogliera anti-insabbiamento

  • Agosto 30, 2026
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Marina di Arechi, via libera alla scogliera anti-insabbiamento

Via libera all’ampliamento funzionale della concessione demaniale del Marina di Arechi per realizzare una scogliera di protezione contro l’insabbiamento dei fondali, fenomeno rilevato dal 2015 sul lato nord del porto.

La Regione Campania ha concluso positivamente la conferenza dei servizi sul progetto presentato dalla società Marina di Arechi Spa. L’intervento interessa 46.385 metri quadrati di specchio acqueo, pari al 13,62% dell’area originariamente concessa.

Al procedimento hanno partecipato Comune e Provincia di Salerno, Soprintendenza, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e Capitaneria di Porto. Nessuna amministrazione ha richiesto integrazioni o espresso dissenso.

Con il decreto dirigenziale del 24 agosto, la conferenza è stata quindi chiusa positivamente. Ora gli atti passeranno alla struttura regionale competente per l’adozione dell’atto suppletivo della concessione e l’avvio della fase successiva dell’intervento.

 

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