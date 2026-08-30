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Salernitana, scoppia il caso Matino

  • Agosto 30, 2026
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Salernitana, scoppia il caso Matino

Tiene banco in casa Salernitana il caso legato a Emmanuele Matino, che ieri non ha preso parte alla sfida dello Zaccheria contro il Foggia.

Il difensore granata, che nelle ore precedenti alla partita avrebbe accusato una indisposizione, sarebbe stato inoltre protagonista di un confronto dai toni accesi con il direttore sportivo Daniele Faggiano nel prepartita. Restano però da chiarire le ragioni e i contenuti del diverbio, sui quali al momento non ci sono versioni ufficiali.

A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è stato lo stesso Matino. Dopo l’indisposizione e la mancata presenza in campo, questa mattina il calciatore ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram con una frase che non è passata inosservata:

«Il rispetto ha una strada e funziona in entrambe le direzioni».

Un messaggio che, per tempistica e contenuto, ha inevitabilmente alimentato le voci sulle tensioni in casa granata, senza però fornire elementi sufficienti per stabilire con certezza a cosa fosse riferito.

La situazione resta dunque da chiarire, in attesa di eventuali sviluppi o prese di posizione ufficiali da parte del club o dello stesso giocatore.

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