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Morto in mare Silvano Loia, manager Rai e compagno di Francesca Neri

  • Agosto 30, 2026
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Morto in mare Silvano Loia, manager Rai e compagno di Francesca Neri

È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, l’uomo trovato morto in mare al largo del litorale laziale, vicino a Montalto di Castro. Romano, Loia lavorava da anni nella societa’ che gestisce la rete di diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo della Rai, dove aveva ricoperto incarichi di responsabilita’ nel settore Procurement.

Come riporta il sito Etrurianews, l’allarme era scattato nella mattinata di ieri nella zona di Sant’Agostino, nel territorio di Tarquinia, dopo che si erano perse le sue tracce. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era stato visto entrare in acqua intorno alle 11 e a quel momento non si erano piu’ avute sue notizie.

Le ricerche erano proseguite per ore, sia in mare sia sulla terraferma, con l’intervento dei vigili del fuoco, della Guardia costiera e del personale sanitario del 118. In campo anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, una moto d’acqua in presidio a Montalto e un elicottero. In serata il ritrovamento del corpo, individuato in mare a cinque metri di profondita’. Si indaga sulle circostanze della morte, forse dovuta a un malore. I genitori sono di S. Angelo a Fasanella

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