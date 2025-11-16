Maria Rosaria Boccia instancabile ripresa della campagna elettorale

All’indomani della conferenza stampa con cui la Dottoressa Maria Rosaria Boccia ha comunicato ufficialmente il suo rinnovato impegno nella competizione elettorale, la candidata pare voglia concentrarsi, in quest’ultima settimana, esclusivamente sui punti nevralgici del proprio programma. Contestualmente sembra non essere più disposta a prestare il fianco alle continue polemiche generate da chi tenta di utilizzare la sua persona per screditare e ottenere visibilità. La scelta di impegnarsi in ben tre circoscrizioni la porta ad una campagna serrata e capillare su tutto il territorio. L’imprenditrice di Pompei ha in agenda diversi incontri che la vedranno protagonista, sarà pronta a raccogliere le istanze dei corregionali? L’impegno è gravoso, le ambizioni della Boccia sono note, bisognerà capire se una settimana risulta sufficiente a colmare il periodo in cui è stata distratta da attacchi giudiziari.
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco