Lista Bandecchi, Maria Grazia Mistretta si presenta. Il video

nella serata del 16 novembre 2025, presso il Teatro Vittorio Alfieri di Marano di Napoli vi è stata in presenza del Candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Bandecchi, la presentazione ufficiale della Candidata Maria Grazia Mistretta. L’evento è stato condito da un’importante cornice di pubblico, la candidata al ruolo di consigliere ha spiegato le ragioni della propria candidatura, spendendo parole importanti per Bandecchi, dichiarandosi convinta del suo impegno e della capacità di trasformare le idee in risultati, soffermandosi altresì sulla necessità del cambiamento in Campania.
