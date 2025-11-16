Muore nell'inicdente Sabatino Mele di Pontecagnano - Le Cronache Ultimora
Muore nell’inicdente Sabatino Mele di Pontecagnano

Muore nell’inicdente Sabatino Mele di Pontecagnano

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata sull’A2 del Mediterraneo, allo svincolo di Campagna, in direzione Sud. Nonostante il rivocero in ospedale è morto Sabatino.Mele…45 anni di Pontecagnano.

