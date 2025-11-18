Maria Rosaria Boccia: Ecco perchè con Bandecchi, l’uomo del fare!

Ieri 17 novembre, attraverso una diretta social, Maria Rosaria Boccia ha trattato diversi temi, rivolgendosi ad i propri corregionali ed illustrando loro i motivi che l’hanno spinta alla candidatura con Stefano Bandecchi.

Secondo la candidata infatti, l’attuale Sindaco di Terni è la persona giusta per risollevare le sorti dell regione Campania, e la garanzia risiede nel percorso imprenditoriale del candidato alla Presidenza, dalla Boccia definito un uomo del fare.

Nel corso della diretta inoltre, ha fatto presente che la sua campagna elettorale non è limitata alle tre circoscrizioni (Salerno-Napoli—Caserta) in cui è candidata, bensì all’intero territorio regionale.

Fino al termine della campagna elettorale, la diretta social sarà un appuntamento quotidiano mediante il quale la Boccia si rivolgerà ad i cittadini, rendendoli così partecipi e protagonisti del progetto targato Dimensione Bandecchi.