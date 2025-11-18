Maria Rosaria Boccia: Ecco perchè con Bandecchi, l’uomo del fare! - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

1958 l’Italia guardava “Nel Blu”
Salernitani Doc: Targa d’onore al colonnello Iovino
Lo scandalo della spiaggia di Pastena
Salernitana, col Potenza in ricordo di Plaitano
Attualità Campania

Maria Rosaria Boccia: Ecco perchè con Bandecchi, l’uomo del fare!

  • Novembre 18, 2025
  • 0
  • 224
  • 1 Min Read
Maria Rosaria Boccia: Ecco perchè con Bandecchi, l’uomo del fare!

Ieri 17 novembre, attraverso una diretta social, Maria Rosaria Boccia ha trattato diversi temi, rivolgendosi ad i propri corregionali ed illustrando loro i motivi che l’hanno spinta alla candidatura con Stefano Bandecchi.

Secondo la candidata infatti, l’attuale Sindaco di Terni è la persona giusta per risollevare le sorti dell regione Campania, e la garanzia risiede nel percorso imprenditoriale del candidato alla Presidenza, dalla Boccia definito un uomo del fare.

Nel corso della diretta inoltre, ha fatto presente che la sua campagna elettorale non è limitata alle tre circoscrizioni (Salerno-Napoli—Caserta) in cui è candidata, bensì all’intero territorio regionale.

Fino al termine della campagna elettorale, la diretta social sarà un appuntamento quotidiano mediante il quale la Boccia si rivolgerà ad i cittadini, rendendoli così partecipi e protagonisti del progetto targato Dimensione Bandecchi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013