Marenghi: Serve strategia turistica innovativa

In merito all’avanzamento dell’iter amministrativo per l’edizione 2026/2027 delle Luci d’Artista — con il recente via libera al progetto esecutivo — interviene Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. «Le Luci d’Artista sono una manifestazione che da anni continua a far discutere e, spesso, a dividere l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. Proprio per questo motivo — sottolinea Marenghi — credo sia arrivato il momento di aprire una riflessione seria, approfondita e non ideologica su costi, gestione e prospettive future dell’evento». «Non possiamo più permetterci sprechi né una riproposizione automatica dello stesso modello — afferma —. Serve un deciso cambio di passo: è necessario rinnovare l’evento, innovarlo nei contenuti e renderlo realmente sostenibile sotto il profilo economico, garantendo al tempo stesso una gestione trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche. Le Luci devono tornare a essere un’opportunità, non un elemento di criticità nei conti dell’ente». Il candidato sindaco pone quindi l’accento sulla necessità di superare una visione limitata a un singolo appuntamento: «Il vero salto di qualità consiste nel costruire una programmazione culturale e turistica strutturata e distribuita durante tutto l’anno. Salerno deve diventare una città viva in ogni stagione, non solo nel periodo natalizio. Anche i mesi estivi e quelli di bassa stagione devono essere valorizzati attraverso iniziative nuove, diversificate e capaci di attrarre visitatori in maniera continuativa, generando ricadute economiche diffuse». Grande attenzione viene riservata anche al coinvolgimento di tutte le aree della città: «Negli ultimi anni intere zone, come la fascia orientale e i rioni collinari, hanno vissuto una condizione di marginalità rispetto ai grandi eventi. Questo non è più accettabile. È fondamentale progettare iniziative diffuse, che restituiscano centralità a tutti i quartieri, evitando che alcune aree si sentano escluse o isolate. Una città cresce davvero solo quando cresce in modo equilibrato». Marenghi insiste inoltre sulla necessità di un metodo amministrativo più partecipativo: «È indispensabile aprire un confronto strutturato e permanente con tutte le associazioni di categoria, sia del commercio sia del comparto turistico. Solo attraverso il dialogo, l’ascolto e la condivisione delle scelte si possono costruire politiche efficaci, capaci di coniugare qualità, sostenibilità e sviluppo reale. Le decisioni calate dall’alto non bastano più». «Il nostro obiettivo — conclude — è voltare pagina: meno sprechi, più visione strategica, maggiore equilibrio territoriale e una città protagonista dodici mesi l’anno, capace di valorizzare le proprie eccellenze senza disperdere risorse». Intanto, il candidato sindaco del centrodestra, Gherardo Maria Marenghi — sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno), Noi Moderati e Forza Italia — effettuerà nella giornata di oggi, alle ore 17, un sopralluogo presso il pattinodromo comunale “Tullio D’Aragona” di Salerno, lato ingresso. Nel corso dell’iniziativa illustrerà alla cittadinanza e agli organi di informazione la propria proposta di rinnovamento e riqualificazione dell’intera area, con l’obiettivo di restituire funzionalità e decoro a uno spazio pubblico strategico per il quartiere. Il sopralluogo rappresenterà anche un momento di ascolto e confronto diretto con i cittadini, nel segno di un programma amministrativo orientato alla concretezza, alla partecipazione e alla rigenerazione reale degli spazi urbani.