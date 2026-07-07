Maraio (Avanti Psi), non abbiamo paura delle preferenze

Cresciamo nei sondaggi. Bene. Ma il dato più importante è un altro: siamo radicati nel Paese”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi, a margine di un evento a Napoli commenta gli ultimi sondaggi Swg per La7. “Abbiamo scelto una sintesi nuova, ‘Avanti Psi’, non un cambio nome, un progetto. Tradizione ed innovazione, storia e modernità. Abbiamo salvato il garofano rosso, quello storico, ed abbiamo declinato lo stesso anche con forme moderne. Abbiamo eletto, solo negli ultimi due anni, consiglieri regionali in Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna. Esprimiamo sindaci e, nell’ultima tornata amministrativa, abbiamo conquistato decine di consiglieri comunali, da Mantova a Salerno. Siamo – spiega – una forza indispensabile per costruire uno spazio riformista, liberale e modernizzatore nel centrosinistra”. “Abbiamo un radicamento vero, una classe dirigente credibile, amministratori che ogni giorno affrontano i problemi reali delle comunità. Per questo non abbiamo paura delle preferenze. Anzi, le consideriamo il modo più trasparente per valorizzare il consenso, il merito e il rapporto diretto con i cittadini” conclude.