Manovra, Meloni: "Maggioranza ha lavorato con compattezza e guardando al risultato" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Attentato a Ranucci, Storace: “Tutti ritirino le querele contro di lui”
Putin-Trump, “possibile” incontro in Ungheria tra 15 giorni. Corte penale internazionale: “Budapest deve arrestarlo”
Ancona, scuola evacuata per sostanza urticante nell’aria: tre ragazzi in ospedale
Re Carlo e Camilla in Italia, il 23 ottobre l’incontro con papa Leone XIV
Ultim'ora Nazionale

Manovra, Meloni: “Maggioranza ha lavorato con compattezza e guardando al risultato”

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 79
  • 1 Min Read
Manovra, Meloni: “Maggioranza ha lavorato con compattezza e guardando al risultato”

(Adnkronos) – ''Vorrei ringraziare i vicepremier e i leader dei partiti della maggioranza. Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato''. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni illustrando la manovra in una conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025