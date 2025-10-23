Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria - Le Cronache
Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria
Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria

  • Ottobre 24, 2025
Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria

(Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull'Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. La perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni, ma estendendo alle Regioni meridionali un'intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti, soprattutto, sui rilievi. L'avviso prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.   
