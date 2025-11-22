Maltempo: Campania, allerta meteo gialla prorogata a domani

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo di livello ‘giallo’ per temporali fino alle 8 di domani. Intanto, il maltemponella regione continua a creare disagi alla viabilita’, in particolare in Costiera amalfitana e in Penisola sorrentina. Lungo la strada statale 163 ‘Amalfitana’, ieri pomeriggio, e’ caduto un masso da un costone roccioso privato e l’Anas ha disposto l’interruzione della circolazione in corrispondenza del chilometro 23,300 a Furore, in provincia di Salerno. “Le attivita’ di ispezioni e verifiche, in capo a terzi, richiederanno – fa sapere Anas – l’intervento di una squadra di rocciatori, da eseguirsi presumibilmente nella mattinata di lunedi’, con condizioni meteorologiche favorevoli”. Inoltre, lungo la strada statale 145 ‘Sorrentina’, al km 31,000 a Sorrento (Napoli), e’ attivo il senso unico alternato a causa della caduta di materiale roccioso e terroso dal costone limitrofo alla tratta di strada. Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e le forze dell’ordine, per la gestione della viabilita’ e degli eventi.