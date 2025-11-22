##Campania, 6 candidati per il dopo De Luca - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Vanoni, camera ardente domani e lunedì al Piccolo Teatro Grassi di Milano
Vietri (Fdi): Fico faccia conti con sua doppia morale
##Campania, 6 candidati per il dopo De Luca
Maltempo: Campania, allerta meteo gialla prorogata a domani
Ultimora Campania

##Campania, 6 candidati per il dopo De Luca

  • Novembre 22, 2025
  • 0
  • 113
  • 2 Min Read
##Campania, 6 candidati per il dopo De Luca

Sei candidati per conquistare lo scranno più alto di Palazzo Santa Lucia. In Campania la corsa elettorale per il dopo Vincenzo De Luca è durata, concretamente, poco più di un mese dopo i tentennamenti, soprattutto nel centrodestra, per individuare lo sfidante ritenuto giusto per tentare la riconquista della Regione A contendersi il favore dell’elettorato campano ci saranno il generale dei carabinieri e vice ministro degli Affari esteri di FdI, Edmondo Cirielli, sostenuto dall’intero centrodestra con otto liste; l’ex presidente della Camera e fondatore del Movimento 5 stelle, Roberto Fico, appoggiato dal cosiddetto campo largo composto da otto liste. E quattro ‘indipendenti’: Giuliano Granato con la lista Campania Popolare che racchiude Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista; Stefano Bandecchi, sindaco di Terni con la lista Dimensione Badecchi; Carlo Arnese, a capo della lista Forza del Popolo e Nicola Campanile che guida la lista Per. Sono chiamati alle urne poco più di cinque milioni di cittadini per il rinnovo dei 50 componenti del Consiglio regionale. Saranno 5.800 le sezioni individuate nelle cinque province: in base alla popolazione censita, alla circoscrizione di Napoli toccheranno 27 seggi, a Salerno ne spetteranno nove, a Caserta otto, ad Avellino quattro e a Benevento due. Le elezioni si svolgeranno con la possibilità di effettuare il voto disgiunto e di esprimere massimo due preferenze tenendo conto della parità di genere. La soglia di sbarramento sarà del 2,5% così come stabilito delle modifiche apportate dal Consiglio uscente

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013