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Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città

  • Novembre 2, 2026
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Maltempo, allerta arancione in Puglia e Basilicata: scuole chiuse in diverse città

(Adnkronos) – Inizia con un’allerta meteo arancione per due regioni e gialla per altre 5 la nuova settimana. Un’area di bassa pressione, in discesa dai Balcani verso il mar Tirreno, sta determinando condizioni di instabilità al Centro-Sud, con rovesci e temporali sparsi. Oggi lunedì 2 novembre l’approfondirsi della depressione sul Tirreno meridionale provocherà un deciso peggioramento sul medio versante Adriatico e su gran parte del Sud, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e di forte intensità, associate a una generale intensificazione della ventilazione.  

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. 

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Sicilia, in estensione a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, con carattere di persistenza su quest’ultima e lungo i versanti appenninici orientali di Abruzzo e Molise.  

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Inoltre, sempre dal primo mattino di oggi, si prevedono venti da forti a burrasca settentrionali su Lazio, specialmente settori settentrionali, Campania e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori meridionali dell’isola, in successiva estensione e rotazione dai quadranti orientali su Basilicata e Puglia. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico su Puglia e Basilicata. Allerta gialla in Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia.  

Per le previsioni di forti precipitazioni alcuni Comuni pugliesi hanno disposto diverse limitazioni e in certi casi la chiusura delle scuole. Istituti chiusi ad esempio a San Severo, in provincia di Foggia, a Lecce e a Brindisi. A Barletta saranno monitorate le strade urbane ed extraurbane e i sottopassi cittadini che, a causa delle rilevanti precipitazioni, “potrebbero essere interessate da allagamenti. Nel caso in cui ciò avvenga saranno conseguentemente chiuse alla circolazione veicolare e pedonale”. 

Il Comune di Lecce ha disposto la chiusura, per tutta la durata dell’allerta, anche del cimitero comunale, della villa comunale, dei parchi di Belloluogo, del Galateo e delle Cave e del Campo sportivo Santa Rosa Luigi Montefusco. Sono sospesi anche i mercati di via Bari e piazza Libertini. È stato attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di Protezione civile e monitorare le situazioni di rischio sul territorio, con particolare attenzione alla zona di Torre Chianca e alla foce del Bacino Idume. La cittadinanza è stata invitata “a limitare gli spostamenti non necessari, evitare parchi e zone alberate, non attraversare sottopassi allagati e prestare la massima attenzione durante i temporali”. Chiuse scuole, parchi, giardini , ville comunali e cimiteri comunali anche a Brindisi “per avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi”. 

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