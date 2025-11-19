Maltempo a Salerno, sindaco : Manutenzioni regolari

“La manutenzione delle caditoie cittadine è costante, ma purtroppo quando si verificano eventi meteo di tale violenza, come le bombe d’acqua di oggi, ogni sistema va in affanno”. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo i violenti acquazzoni che questa mattina hanno causato allagamenti in diversi quartieri della città.

“Basti vedere cosa è successo in Veneto o in Friuli – ha aggiunto – non mi sembra che qui si siano registrati danni di quel livello. Quando l’acqua supera certi livelli di piena, i sistemi di sfiato aprono e sversano a mare, come accaduto anche oggi”.Il primo cittadino ha comunque annunciato che verificherà se Sistemi Salerno, la società competente, abbia effettuato tutte le dovute operazioni di manutenzione.