L’ultimo saluto a Pino Adduci, il salernitano doc dai piedi granata

Grande commozione e tanta partecipazione di parenti ed amici al funerale di Pino Adduci, l’ex calciatore della Salernitana degli anni 60′ , poi dirigente del sodalizio granata poi imprenditore di successo scomparso nella serata di martedì ad 84 anni. Nella chiesa del Sacro Cuore di Piazza Ferrovia dove c’è stata la cerimonia funebre la moglie Serena, ed i figli Federica, Francesca e Pasquale hanno ricevuto il calore delle tante persone che hanno avuto l’onore di conoscere in vita una grande e bella persona quale è stata Pino. Presenti rappresentanti del Circolo Canottieri Ierni e della Lega Navale Italiana ad inizio cerimonia la primogenita Federica ha letto, a nome della famiglia, un messaggio di saluto al papà che ci ha lasciato ricordando ai presenti quanto di buono ha fatto nella sua vita terrena che si è chiuso con un applauso finale molto sentito dai presenti. Erano in tanti, dicevamo, alla cerimonia nella chiesa con Fra Vittorio al Sacro Cuore. C’erano l’ex ortopedico dott D’Auria, l’ex farmacista Mariolino Grimaldi, l’ex medico della Salernitana Corrado Liguori, l’ex dirigente comunale suo grande amico Felice Marotta, l’ex tecnico Gaetano Zeoli, l’ex consigliere comunale Gaetano Rapuano, Salvatore Gagliano, fra Vittorio della Chiesa del Sacro Cuore, la famiglia Musto che ha portato le condoglianze del tecnico Delio Rossi che ha conosciuto Pino, Enzo Autuori in rappresentanza del centro storico, i colleghi giornalisti Mario Compagnone, Roberto Guerriero, , Gianluca Lambiase. Ed a proposito di quest’ultimo, responsabile attuale dell’area comunicazione della Salernitana ha portato le condoglianze alla famiglia del patron Danilo Iervolino depositando sulla bara di Pino una sciarpa del sodalizio granata inviatagli dal presidente. Molto bello anche il cuscino di fiori bianchi inviatogli dal nostro grande collega e amico Nino Petrone per ricordare la memoria di Pino. e.sic.