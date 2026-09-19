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Salerno

L’UAAR depone una corona alla Statua della Libertà

  • Settembre 19, 2026
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L’UAAR depone una corona alla Statua della Libertà

In occasione del 156° anniversario della Presa di Roma, il Circolo locale dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) invita la cittadinanza alla commemorazione che si terrà domenica 20 settembre 2026, alle ore 16:00, con la deposizione di una corona commemorativa ai piedi della Statua della Libertà di Salerno. La data del 20 settembre 1870 ha segnato la fine dello Stato Pontificio e l’avvio di una nuova era fondata sui diritti civili, la democrazia e la laicità delle istituzioni. Istituita come festività civile nel 1895, la ricorrenza fu abolita dal regime fascista nel 1930 a seguito dei Patti Lateranensi. Salerno conserva un forte legame storico con questo avvenimento. Ne sono testimonianza la lapide situata alle spalle del Teatro Verdi e la data “1870” incisa sulla colonna del monumento ai Martiri Politici Salernitani. La stessa “Statua della Libertà”, come ricorda la placca bronzea alla sua base, fu eretta proprio “per iniziativa e cura del Comitato Permanente XX Settembre”. “Riteniamo che la laicità dello Stato passi anche attraverso la progressiva valorizzazione delle ricorrenze civili rispetto a quelle religiose” — dichiara Fabio Milito Pagliara, coordinatore del Circolo UAAR di Salerno. “Sostituire la festività del Santo Patrono con quella del XX Settembre sposterebbe la festa cittadina di un solo giorno, offrendo un segnale di forte valore civile ed esemplare per l’intera nazione.”

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