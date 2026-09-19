Salernitana, stasera esame di maturità col Giugliano

di Marco De Martino

SALERNO – Esame di maturità per la Salernitana. Questa sera, all’Arechi, i granata affrontano il Giugliano nel quarto derby stagionale, il terzo appuntamento in appena otto giorni dopo la vittoria con il Potenza ed il pari di Barletta. C’è da sfatare il tabù derby all’Arechi. Dopo Scafatese in Coppa Italia e Sorrento e Cavese in campionato, la squadra di Serse Cosmi va a caccia del primo successo in un confronto campano: finora sono arrivate due sconfitte e un pareggio.Una striscia da interrompere, anche perché lo stesso Cosmi ha indicato chiaramente la necessità di cambiare passo, come ribadito in sala stampa a Barletta. Il tecnico prepara qualche ritocco, senza però stravolgere una squadra chiamata a fare i conti con un intenso tour de force. Saranno probabilmente due, al massimo tre, le novità rispetto all’undici delle ultime uscite. In difesa, recuperato Capuano che però andrà al massimo in panchina, Zoia è in crescita nelle gerarchie e si candida per una maglia da titolare al posto di Anastasio. In mediana, invece, Varela potrebbe trovare spazio dall’inizio, con Achik pronto eventualmente a rifiatare. La novità più attesa potrebbe arrivare in attacco. Lescano, dopo tre panchine consecutive, scalpita per tornare titolare. A fargli posto potrebbe essere D’Ursi, nonostante la stima di Cosmi per l’ex Sorrento. Per il resto, il tecnico dovrebbe confermare il 4-4-2 e gran parte degli uomini schierati dal primo minuto nelle ultime tre partite. Una certezza, però, c’è: Daniele Celiento. Arrivato dal Casarano nell’ultimissimo giorno di mercato, nell’ambito dello scambio con Matino, il difensore classe 1994 è passato in poche settimane da acquisto dell’ultimo momento a uno degli uomini più importanti della Salernitana.Il suo impatto è stato immediato. Da tre partite guida con personalità la nuova difesa a quattro disegnata da Cosmi e, soprattutto, ha già lasciato il segno in zona gol. Due reti in tre gare, contro Potenza e Barletta, che hanno contribuito a portare quattro punti pesantissimi alla classifica granata.Il vizio del gol, del resto, Celiento lo ha sempre avuto. È già a quota due in stagione e non sembra intenzionato a fermarsi. L’occasione per il tris potrebbe arrivare proprio all’Arechi, contro il Giugliano. I gialloblù si presentano al derby con una spinta importante. Nell’ultima giornata è arrivata la roboante vittoria contro il Cosenza, risultato che ha restituito entusiasmo e alimentato le motivazioni in vista della trasferta di Salerno. Una sfida che si presenta dunque con diversi motivi di interesse e che, come già accaduto un anno fa a campi invertiti, cade (quasi) in concomitanza alla festa di San Matteo. La scorsa stagione il derby nel giorno del Santo Patrono portò bene alla Salernitana. All’Arechi i granata proveranno a ripetersi.