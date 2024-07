Lottizzazione abusiva a Santa Marina

Cinque unità immobiliari situate a Santa Marina sono state sottoposte a sequestro preventivo dagli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro su richiesta della Procura di Lagonegro. Le attività investigative hanno accertato la realizzazione, in mancanza di un permesso a costruire, di plurimi distinti lotti di fabbricati da adibire ad abitazioni civili. 40 le imputazioni contestate in materia di edilizia ed urbanistica per fatti commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. I reati di lottizzazione abusiva sono stati contestati ai committenti dei lavori, ai titolari dei permessi a costruire, al rappresentante legale di una società proprietaria del fondo, a quello dell’impresa esecutrice dei lavori e ad un esponente del Comune di Santa Marina. Quest’ultimo è indagato per abuso di potere e per violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione di Responsabile dell’Area Tecnica della locale amministrazione comunale.