Comunali a Salerno? Schlein: “Per noi se ne sta occupando il Pd regionale”

Di Salerno se ne sta occupando il Pd regionale, naturalmente”. Lo ha dichiarato la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a Napoli, a margine dell’evento “L’Italia che coltiva i saperi” organizzato dal partito.
Un passaggio che arriva in un momento delicato in vista delle prossime elezioni Comunali, con l’attenzione concentrata anche sulla possibile candidatura del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
“Seguiamo con attenzione – ha aggiunto Schlein – dando sempre molta attenzione al rapporto con i nostri alleati con cui abbiamo vinto le elezioni regionali”.
Parole che confermano come il dossier Salerno sia al centro di valutazioni politiche e di equilibri interni al centrosinistra, con il Pd regionale chiamato a gestire una partita strategica per il futuro amministrativo del capoluogo.